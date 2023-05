Declarações dos pilotos que participam na categoria principal do WRC, na conferência de imprensa no final do terceiro e último dia de competição do Rali de Portugal, disputado, este domingo, na região norte.

Kalle Rovanpera (Toyota, vencedor): "Demorou muito [voltar a vencer], mas finalmente estamos de volta. Obrigado à equipa que deu sempre o máximo. Passei um mau bocado desde o ano passado, mas, felizmente, estou a regressar forte. Muto satisfeito e feliz com o resultado, até porque, quando começámos o rali, o carro ainda não estava no seu melhor. Mas, depois de termos feito algumas mudanças, deu-nos boas sensações para o podermos guiar. Senti que no sábado tinha feito bom tempo e que consegui tirar o máximo do carro, mesmo num piso muito escorregadio. Neste último dia sabíamos que não podíamos ser estúpidos e que tínhamos de ter cuidado, até porque as segundas passagens foram muito duras.

Dani Sordo (Hyundai, 2.º classificado): "Sinto que conduzimos muito bem. No sábado, perdemos algum tempo na parte da manhã, cometendo um pequeno erro, mas, à tarde, corrigimos e tudo ficou melhor. Senti-me mal ao ver o tempo do Kalle [Rovonpera], pois sempre que nos aproximávamos ele mostrava que podia fazer algo mais. Guiou muito bem. Mas, de modo geral, estou muito contente com o meu resultado".

Esapekka Lappi, (Hyundai, 3.º classificado): "Foi um pouco dececionante ver a forma como o Kalle [Rovanpera] nos bateu em vários momentos. Às vezes parecia que os nossos tempos eram bons, mas depois víamos as diferenças e eram grandes. Temos de aceitar, percebendo que ele é bom. Mas também mostra que temos de fazer mais e desenvolver o carro para sermos melhores no futuro, sobretudo na aderência."

Jari-Mati Latvala (diretor equipa Toyota): "Estou muito satisfeito pela nossa prestação. Desde o início do rali que tinha um bom sentimento. Passámos por algumas dificuldades com o acidente do Elfyn Evans e os problemas no carro do Katsunda, mas acabou por correr tudo bem com a vitória do Kalle Rovanpera".