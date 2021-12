Nem Harry Kane ficou indiferente: "Tiraram o título mundial a Hamilton"

Avançado do Tottenham e da seleção inglesa reagiu à polémica que marcou o final do Mundial de Fórmula 1 deste ano.

A polémica vitória de Max Verstappen no Grande Prémio de Abu Dhabi, e que lhe garantiu o título mundial de Fórmula 1, é um dos temas quentes do momento. Tanto assim é que nem Harry Kane, futebolista do Tottenham e da seleção inglesa, ficou indiferente.

"Foi fantástico ver a batalha entre o Lewis e o Max. Não sou especialista no assunto, mas não parece que há umas regras bizarras que deram uma vantagem injusta? Por que motivo o Hamilton tem de ser penalizado por um acidente de outro piloto?", escreveu o avançado nas redes sociais.

"Ele fez uma corrida perfeita, sob grande pressão, e tiraram-lhe o título mundial. Parece ser do senso comum manter a liderança para a qual tinha lutado tão arduamente. Foi pena ter acabado assim", escreveu ainda.

Recorde-se que os dois protestos apresentados pela escuderia Mercedes foram indeferidos pela Federação Internacional do Automóvel (FIA). Em causa estava uma situação de safety car, que durou da volta 53 à 57 (e penúltima) e que deixou Max Verstappen colado ao britânico Lewis Hamilton (Mercedes) à entrada para a derradeira volta da corrida, quando antes o britânico tinha 11 segundos de vantagem.