Nathan Watson repete vitória no EnduroGP de Portugal

Com estes resultados é Andrea Verona quem recupera a liderança do campeonato

Nathan Watson (Honda) venceu o segundo dia do EnduroGP de Portugal disputado em Coimbra, quarta ronda do Mundial da especialidade.

O piloto da Honda, que já tinha sido o mais rápido no sábado, terminou a prova de domingo com o tempo de 57.27,68 minutos, deixando o segundo classificado, o italiano Andrea Verona (GasGas), a 20,72 segundos, com o britânico Steve Holcombe (Beta) em terceiro, a 25,87.

"Foi um fim de semana perfeito, com duas vitórias em dois dias. Sinceramente, não esperava", comentou Watson, no final.

No entanto, com estes resultados é Andrea Verona quem recupera a liderança do campeonato.

"Gostei bastante das especiais e estou muito satisfeito com o meu resultado. Foi um bom fim de semana em termos de campeonato", frisou Verona.

Em juniores, o francês Zachary Pichon (Sherco) foi batido pela primeira vez este ano. O autor da façanha foi o finlandês Roni Kytonen (Honda), ao deixar o gaulês a 8,32 segundos.

Nesta categoria, o português Renato Silva (Beta) foi 21.º classificado.

O britânico Harry Edmonson (Fantic) venceu a categoria Youth, em que o português Frederico Rocha (Fantic) desistiu.

Entre os concorrentes femininos, a vitória sorriu à britânica Jane Daniels (Fantic), com a portuguesa Rita Vieira (Yamaha) a terminar à porta do pódio, na quarta posição, um lugar acima do que tinha conseguido na véspera.

Gonçalo Reis (GasGas) repetiu a vitória entre os pilotos da classe Open 4s.

A próxima jornada decorre na Eslováquia, de 29 a 31 de julho.