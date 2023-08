Fotografia: Getty Images via AFP

Depois de ter sido demitido da Alpine, o diretor desportivo Otmar Szafnauer criticou a marca francesa por falta de paciência.

A escuderia Alpine, de Fórmula 1, anunciou no final de julho que o diretor desportivo Otmar Szafnauer iria deixar a equipa após a realização do Grande Prémio da Bélgica, ao fim de ano e meio no cargo.

Em reação, o diretor romeno criticou a falta de paciência da marca francesa, garantindo que fez um bom trabalho, cujos frutos ainda estavam por colher.

"A realidade é que todas as mudanças demoram o seu tempo. Eu contratei gente boa de outras equipas, mas ainda têm contrato e só chegarão em 2024 ou 2025. Não podes forçar desenvolvimento sem ter as pessoas. É preciso tempo para que cheguem e para que trabalhem bem juntas. É o que sempre digo: 'Não podes engravidar nove mulheres e esperar um bebé no mês seguinte'", criticou, em declarações à Sky Sports alemã.

Szafnauer também recusou comentar o seu futuro, numa altura em que a imprensa germânica refere que poderá regressar à Aston Martin.