"Não ganhava há muito, muito tempo. No final quase molhei as calças"

Corridas virtuais de Fórmula 1 são emotivas e surpreendentes. George Russell bateu o Ferrari de Leclerc, o guarda-redes do Real Madrid andou em quinto e Aguero estreou-se em 14.º

George Russell, britânico de 22 anos da Williams, superou ontem Charles Leclerc no Grande Prémio de Espanha virtual, sendo o segundo piloto a travar o domínio do monegasco da Ferrari, depois de Alex Albon (Red Bull) o ter feito há uma semana. Só o facto de ter ganho umWilliams, o que nas pistas reais não acontece desde 2012, prova que esta não é uma notícia habitual, mas também nos diz que o virtual tem aspetos mais interessantes do que o real. As corridas de simuladores são de uma emoção extrema, como o provaram as várias ultrapassagens entre o Williams e o Ferrari, enquanto Esteban Gutierrez matava saudades da Fórmula 1 com um Mercedes e terminava em terceiro.

A corrida de ontem, tendo atuais, antigos e futuros pilotos de Fórmula 1, também contou com três futebolistas, numa aproximação cada vez mais evidente entre os dois desportos. Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, está cada vez mais experiente, alinhou com um Alfa Romeo e chegou a rodar em quinto, para terminar em 12.º. Já Sergio Aguero, avançado do Manchester City, utilizou um Red Bull e estreou-se em 14.º - um bom resultado - e Arthur Melo, do Barcelona, nunca saiu de último com um Haas.

As corridas não são reais, mas deviam! O simulador permitiu a George Russell mostrar todo o seu talento e levar o Williams ao triunfo e os futebolistas terminaram fora do top 10, mas ainda lutaram

Já se percebeu que só Courtois andou perto dos da frente, mas as imagens da corrida acabaram por se centrar na luta pelo triunfo, que durou até final. "Fiquei em êxtase. Já não estava habituado. Quando passei o Charles, e sabendo que ia ter uma penalização de três segundos, estava furioso. Depois, e ao ouvir a mensagem de rádio a dizer que ele também ia perder três segundos, quase molhei as calças!", explicou Russell sobre um final de gritos!