"Não foi preciso um milagre, mas vários", diz a mulher de Grosjean

A companheira do piloto da Haas passou uma noite complicada, mas nesta segunda-feira já se soube que Grosjean está a recuperar bem e deverá deixar o hospital amanhã.

A esposa de Romain Grosjean, piloto de Fórmula 1 que sofreu um grave acidente no domingo, escreveu uma mensagem de agradecimento nas redes sociais, dizendo que foram precisos "vários milagres" para que o francês tivesse saído praticamente ileso do monolugar.

"Obviamente, não dormi esta noite e nem sei se devia escrever, mas sei que escrever sempre me ajudou. Esta manhã, não vou mentir, as palavras não saem facilmente. (...) Nem sabia que foto publicar. Que imagem guardar de ontem? A das chamas? Aquela em que os socorristas lhe seguram as mãos? O resto do seu carro? Pus esta. É estúpida, porque ambos temos a mesma camisola do título de GP2 com a qual eu durmo às vezes. Preferia que tivesse a palavra "super-herói" em vez de "campeão" [inscrita na t-shirt], mas se for preciso faremos outra com outra mensagem. Para as crianças, porque assim explicamos o inexplicável", desabafou no Instagram.

"Obrigado aos nossos filhos que o empurraram para fora do inferno. Graças à sua coragem, à sua determinação, à sua força, ao seu amor, ao seu treino físico que provavelmente também o manteve vivo. Não foi preciso um milagre, mas vários", acrescentou.