"Não é fácil de aceitar que mesmo correndo riscos a classificação não será muito melhor"

Miguel Oliveira foi entrevistado no site do MotoGP e abordou a primeira parte da temporada com a KTM

Que nota dá à temporada: "Não gosto desse tipo de classificação. É mais complexo do que isso. Foi um bom início de temporada, até mais do que era a nossa expetativa depois de uma pré-temporada de resultados mais discretos. Atualmente conseguimos qualificar-nos na quinta, sexta linha e depois partimos bem e acabamos ali pelo top 10. As corridas têm acabado com classificações em volta do top 10, mas quando andamos tantas vezes no limite e a não cometer erros... Isso é difícil. não podemos relaxar em momento algum da corrida."

Correr riscos: "Vamos para todas as corridas para ganhar, mas sei que, realisticamente, isso não é possível. Devemos ser realistas e perceber até onde podemos na qualificação e até onde podemos ir na corrida. Mas, nunca desistimos, apesar dos resultados. Mesmo após discretas qualificações, tentamos ser sempre melhores na corrida. Por vezes corre-se mais riscos, outras vezes menos riscos e o resultado não muda muito, na verdade. Não é fácil de aceitar que mesmo correndo muitos riscos a classificação não será muito melhor".