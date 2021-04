"Não digam a ninguém, mas temos muitas saudades do Miguel Oliveira"

Hervé Poncharal, patrão da Tech3, elogiou o piloto português que passou para a equipa de fábrica da KTM.

Hervé Poncharal, chefe da Tech3, equipa que "perdeu" Miguel Oliveira para a equipa de fábrica da KTM, elogiou as qualidades do piloto português e admite ter "saudades" do "Falcão" depois de dois anos "muito bons juntos".

"Sempre tive muitos amigos de Portugal, é sempre um prazer estar aqui. Descobrimos algo incrível em Portimão, é a melhor pista do circuito de MotoGP e não digo isto para ser simpático, é mesmo o que penso. No ano passado foi um conto de fadas. Fiquei muito orgulhoso pelo Miguel e pelos fãs de MotoGP em Portugal", começou por referir Poncharal à Sport TV, em alusão à vitória de Oliveira do Autódromo Internacional do Algarve, em novembro.

Não digam a ninguém [risos], mas temos muitas saudades do Miguel. Tivemos dois anos muito bons juntos. Tenho saudades dele, mas era um passo que ele precisava de dar. Temos de pensar nele e desejar-lhe o melhor. Vai ser uma luta para o Miguel tentar fazer o que fez na temporada passada", rematou o francês, patrão da Tech3.