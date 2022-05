Piloto português foi nono no Grande Prémio de Itália e comunicou não aceitar a "despromoção" à Tech3 KTM. O seu futuro pode ser na LCR Honda ou numa Yamaha.

Miguel Oliveira partiu de 15.º e foi nono no Grande Prémio de Itália de MotoGP, Brad Binder saiu de 16.º e terminou em sétimo. Foram duas exibições consistentes e ao mesmo nível, as possíveis devido às debilidades da KTM nas qualificações e nada atrás de Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo e Aleix Espargaró, que subiram ao pódio tendo recuperado quatro lugares cada durante a corrida. Mugello, dando uma imagem daquilo que tem sido a época, revela até que ponto fazem pouco sentido as atuais movimentações de mercado, que podem levar à saída do português da equipa austríaca.

Sem se deixar perturbar pela agitação dos bastidores, Miguel Oliveira fez o que considerou "uma boa corrida, em que fomos competitivos". "A minha aderência traseira perdeu-se mais do que esperava e afetou-me o andamento. Poderia ter terminado junto do grupo da frente. De qualquer forma, foi bom ter um top-10 depois de não ter pontuado em Le Mans", contou.

O almadense não conseguiu acompanhar Binder no final, mas fez o seu terceiro melhor resultado em oito corridas - já ganhou na Indonésia - e ainda não perdeu de vista o quinto lugar de um campeonato em que Quartararo e Aleix Espargaró estão isolados.

As performances de Oliveira ajudam a justificar a atitude forte que tomou, e que revelaria no final da corrida: "Disse que não aceito o lugar na Tech3 e quero o meu lugar na equipa de fábrica. Se isso não for possível, terei de considerar outras opções".

A KTM deverá contratar Jack Miller, que está de saída da Ducati, para a equipa oficial, sendo Pol Espargaró e Alex Rins as alternativas. Nenhum deles tem exibido mais do que Oliveira, para quem "a justificação para transitar de equipa não será evidente".

Sabendo que os lugares em equipas de fábrica estão praticamente todos entregues, o português terá a LCR Honda como principal opção e uma eventual nova equipa da Yamaha como alternativa.