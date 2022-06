Nakagami está "bem" após chocar com pneu em andamento na Catalunha: "Foi assustador"

Momento em que Nakagami embate, com o capacete, no pneu traseiro de Bagnaia

Piloto nipónico reiterou a atualização feita através da Team LCR Honda horas após o incidente ocorrido no circuito espanhol

Takaaki Nakagami protagonizou um acidente arrepiante no GP da Catalunha. O piloto da Team LCR Honda caiu na primeira curva, logo após arrancar, e embateu, com o capacete, no pneu traseiro de Francesco Bagnaia (Ducati), partindo a viseira. O japonês, entretanto, revelou estar bem, sem danos com gravidade e com ânsia de acelerar.

"Foi assustador, mas felizmente estou bem, sem ferimentos graves. Vou tentar recuperar o mais rápido possível", lê-se em mensagem publicada por Nakagami, forçado a abandonar, então, a nona corrida do Mundial de MotoGP, no Twitter.

O piloto da Team LCR Honda, que endereçou um pedido de desculpas a Francesco Bagnaia - com o embate perdeu o controlo da moto e foi parar à gravilha, ficando arredado da prova, e à Ducati "por ter destruído a vossa corrida" em Espanha.

Nakagami, de resto, reiterou a atualização feita, através da Team LCR Honda, horas após o acidente sofrido na Catalunha acerca do estado físico. "Depois da queda [no passado domingo], sinto-me um sortudo porque não tive sérias lesões, fraturas e estou bem", anunciou o japonês, que fora transportado, de imediato, para uma unidade de cuidados intensivos, apenas para observação, de um hospital local.

O regresso de Nakagami à competição ainda suscita dúvidas, mas o piloto nipónico, atual 16.º classificado do Campeonato do Mundo de MotoGP, referiu que irá "tentar estar apto" para a décima corrida do certame, em 19 de junho, na Alemanha.