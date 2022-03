Nacional de Montanha: Hélder Silva abriu a temporada vencendo em Murça

Foi com muito público e várias novidades entre os carros inscritos que se iniciou o Campeonato de Portugal de Montanha.

A Rampa Porca de Murça teve muito público, num fim de semana perfeito para Hélder Silva, que estreou com uma vitória o Osella PA2000 EVO2-PA.30 com que defenderá o título absoluto.

Na abertura do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, o poveiro apenas não foi o mais rápido numa das subidas de treinos. Nas três subidas de prova foi registando tempos cada vez mais rápidos e fechou com 2m03,601s, a uma média de 122,32 km/h.

José Correia levou o Norma FC20 ao segundo posto, concluindo a prova transmontana a 5,4 segundos do vencedor, no agregado das duas melhores subidas. Nuno Guimarães, com o Silvercar S2, foi terceiro.

Nos GT venceu Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3), ficando Gabriela Correia no segundo lugar, no seu regresso a tempo inteiro com um Mercedes AMG GT4. O pódio nos GT ficou completo com o espanhol Bernardo Garcia (Porsche 997 GT3)

Na Categoria Turismos, o Cupra TCR de Joaquim Teixeira dominou.