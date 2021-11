Mundial de todo-o-terreno: o primeiro pódio da carreira de Joaquim Rodrigues Jr.

Foi terceiro classificado no Abu Dhabi Desert Challenge, última prova do campeonato.

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) conseguiu esta quinta-feira o primeiro pódio da sua carreira no Mundial de todo-o-terreno ao ser terceiro no Abu Dhabi Desert Challenge, última prova do campeonato.

O barcelense terminou a quinta e derradeira etapa na quinta posição, a 7.07 minutos do vencedor, o francês Adrien van Beveren (Yamaha), depois de ter sofrido uma avaria no sistema de navegação da sua mota.

Com este resultado, Joaquim Rodrigues Jr. subiu ao terceiro posto da geral, a 35.25,6 minutos do vencedor da prova, o austríaco Mathias Walkner (KTM).

Este foi o primeiro pódio do português numa prova do Campeonato do Mundo, no qual terminou na quarta posição.

"Tive uma falha no meu sistema de navegação, mas estou contente por ter terminado. Um pódio é um grande resultado para nós e um grande fator de motivação antes da grande corrida, que é o Dakar", disse o piloto de Barcelos.

O piloto português deixou ainda uma palavra para o malogrado Paulo Gonçalves, que morreu durante a edição de 2020 do rali Dakar de todo-o-terreno e que era cunhado do piloto da Hero.

"Este é o meu primeiro pódio do campeonato e o facto de ser precisamente na mesma prova em que o Paulo conseguiu o seu primeiro pódio, em 2012, torna este resultado ainda mais especial para mim", admitiu.