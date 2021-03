Mundial de Superbikes arranca em Aragão com adiamento da corrida do Estoril

O circuito do concelho de Cascais, que tinha a prova marcada entre 7 e 9 de maio, vai ser substituído por Navarra, em Espanha.

O Mundial de Superbikes de 2021 vai arrancar em Aragão, em Espanha, devido ao adiamento da corrida do Estoril, que deveria marcar o início do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, anunciou hoje a organização.

O circuito do concelho de Cascais, que tinha a prova marcada entre 7 e 9 de maio, vai ser substituído por Navarra, em Espanha, de acordo com o calendário provisório, divulgado esta terça-feira pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), devido à pandemia de covid-19.

"O circuito de Navarra vai estrear-se no calendário do Mundial de superbikes, enquanto a etapa de Aragão vai receber o início da temporada devido ao adiamento da prova do Estoril", lê-se no comunicado do organismo que rege o motociclismo mundial, acrescentando que esta alteração fica a dever-se "às atuais restrições locais".

O campeonato do mundo, para motas derivadas de modelos de série, e que tem duas corridas por cada fim de semana de prova, tem início previsto entre 21 e 23 de maio, no MotorLand de Aragão, enquanto a prova de Navarra está marcada para entre 20 e 22 de agosto.

De acordo com a FIM, apesar do adiamento da etapa marcada para o Estoril, "todas as partes envolvidas estão a trabalhar arduamente para confirmar uma nova data para a corrida".

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, que também vai receber o Mundial de MotoGP, em 18 de abril, vai acolher a última etapa no continente europeu das Superbikes, de 01 a 03 de outubro.

Calendário do Mundial de Superbikes de 2021:

Data Circuito

21 a 23 maio Motorland Aragão (Espanha)

11 a 13 junho Marco Simoncelli/Misano (Itália)

2 a 4 julho Donington (Reino Unido)

23 a 25 julho Assen (Países Baixos)

20 a 22 agosto Navarra (Espanha)

3 a 5 setembro Magny-Cours (França)

17 a 19 set Catalunha (Espanha)

24 a 26 setembro Jerez de la Frontera (Espanha)

1 a 3 outubro Portimão (Portugal)

15 a 17 outubro San Juan (Argentina)

12 a 14 novembro Mandalika (Indonésia)

Por agendar Phillip Island (Austrália)

Por agendar Estoril (Portugal)