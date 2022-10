Mundial de Superbike: pilotos portugueses confiantes em pontuar em Portimão

Tomás Alonso, bicampeão nacional, que corre na equipa da Quaresma Motos Racing Team, ao volante da Kawasaki Ninja 400, com cinco participações em etapas do campeonato do mundo, espera "não só pontuar, como alcançar um lugar entre os 10 primeiros".

Os pilotos de motociclismo Tomás Alonso e Dinis Borges, os únicos portugueses a competir na nona ronda do Mundial de Superbike, que decorre em Portimão, manifestaram-se este sábado "confiantes em pontuar" nas duas corridas do fim de semana.

Os pilotos que participam na categoria de SuperSport300, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), como wild-cards, disseram à Lusa que partem para as duas corridas com a expectativa de terminarem entre os 15 primeiros.

Tomás Alonso, bicampeão nacional, que corre na equipa da Quaresma Motos Racing Team, ao volante da Kawasaki Ninja 400, com cinco participações em etapas do campeonato do mundo, espera "não só pontuar, como alcançar um lugar entre os 10 primeiros".

"Estou bastante otimista em conseguir pontos e se possível um lugar no top-10, o que seria importante para a abertura de portas que possibilitem a entrada no campeonato do mundo", apontou.

O jovem piloto, de 20 anos, que corre em Portugal e Espanha, considera que tem "reunidas todas as condições para alcançar uma boa prestação, já que a mota está com um bom comportamento, num circuito muito técnico que requer muito dos pilotos".

"Estou preparado e confiante para competir ao lado dos melhores do mundo, numa pista que coloca grandes desafios, não só aos pilotos como às motas", notou.

Tomás Alonso, que ficou sem a corrente da moto nas últimas voltas da prova de qualificação, "percalço" que impediu que melhorasse o tempo, adiantou que "o problema não retira a confiança para as corridas".

"Estava com uma prestação muito boa, o que me permitia melhorar o tempo, mas acabei por ficar sem a corrente. Um problema que não é difícil de resolver e que me mantém com toda a confiança para um bom resultado nas corridas", concluiu.

Também Dinis Borges a correr com uma Kawasaki Ninja 400, da Rame Moto Racing, disse à Lusa que o objetivo no fim de semana "é dar o melhor e conseguir pontuar".

"A qualificação não correu como esperava ao não conseguir um bom resultado, mas tenho esperança que nas corridas consiga descolar e ir para a frente e terminar entre os 15 primeiros", referiu o piloto de 17 anos.

Dinis Borges, que participa pela terceira vez numa prova do campeonato do mundo, adiantou que "vão ser feitas ainda algumas afinações para tirar mais partido da mota e procurar bater alguns recordes".

Em relação ao futuro, Dinis Borges espera "conseguir encontrar patrocinadores que lhe permitam disputar o Mundial na categoria SuperSport300".

"É bastante complicado subir na carreira sem patrocinadores, mas mantenho confiança. Até lá vou continuar a disputar o campeonato nacional", concluiu.

O Autódromo Internacional do Algarve recebe este fim de semana a nona de 12 rondas do Mundial de motociclismo, a segunda realizada este ano em Portugal, que integra as categorias de Superbike, SuperSport e SuperSport300.

A primeira corrida de SuperSport300 está agendada para este sábado às 12h40 e a segunda para as 15h15 de domingo.

Na categoria principal, a primeira corrida de Superbike está agendada para as 14h00 deste sábado, e a segunda para as 14h00 de domingo.