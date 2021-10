Mundial de ralis: calendário da edição de 2022

Calendário do Mundial de Ralis

Calendário do campeonato do mundo de ralis (WRC) de 2022, com 13 provas, incluindo o Rali de Portugal

20 a 23 janeiro: Rali de Monte Carlo (asfalto/neve).

24 a 27 fevereiro: Rali da Suécia (neve/gelo).

21 a 24 abril: Rali da Croácia (asfalto). a)

19 a 22 maio: Rali de Portugal (terra).

2 a 05 junho: Rali da Sardenha, Itália (terra).

23 a 26 junho: Rali do Quénia (terra).

14 a 17 julho: Rali da Estónia (asfalto).

4 a 7 agosto: Rali da Finlândia (asfalto).

18 a 21 agosto: A ser designado.

8 a 11 setembro: Rali da Acrópole, Grécia (terra).

29 setembro a 2 outubro: Rali da Nova Zelândia (terra). a)

20 a 23 out: Rali da Catalunha, Espanha (asfalto).

10 a 13 nov: Rali do Japão (terra).

a) Sujeito a contratualização.