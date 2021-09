Motonáutica: Miguel Martins tricampeão de GP 1 Endurance

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Piloto de Barcelos, de 44 anos, pratica a modalidade há apenas quatro mas já tem um vasto palmarés. "Federação tem apoiado", garante

Foi em Arcos de la Frontera, Espanha, que o minhoto Miguel Martins, de 44 anos, ganhou mais um título Ibérico de GP 1 Endurance. Foi o terceiro consecutivo, fazendo o "tri", ele que está dedicado à motonáutica há somente quatro anos.

"Desde os 20 anos que tenho uma motita de água, mas nunca surgiu oportunidade financeiramente. Foi quando houve algum desafogo financeiro que comecei, porque sempre acompanhei os Europeus, em Mirandela, desde 1998. Esta é uma paixão antiga", explicou este barcelense, empresário têxtil, a O JOGO.

Apesar de só desde 2018 estar em competição, tendo duas motos para o efeito e outra para treinos, Miguel Martins já tem um palmarés de respeito. ""No meu primeiro ano fui campeão Ibérico GP 2, no segundo fui campeão Ibérico GP 2, GP 1 e veteranos, no terceiro GP 1 e veteranos e agora veteranos GP1. De resto, tenho sido sempre campeão nacional entre GP 1 e GP 2.", revelou.

Martins, que tem o apoio de "patrocinadores e da Câmara Municipal de Barcelos", garantiu que "a Federação Portuguesa de Motonáutica também apoia", dizendo que "até esteve um dirigente da federação em Arcos de la Frontera" a acompanhá-lo, no caso, Jorge Silva.

Mais, Miguel recorda um episódio: "O presidente, Paulo Ferreira, tomou posse no meu segundo ano de competição e logo nesse ano ele fez uma coisa que não se fazia, que foi distinguir os pilotos, algo que eu sempre defendi. Deu-me o Prémio Revelação, lembro-me bem disso".