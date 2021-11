MotoGP: Stefan Bradl volta a substituir Marc Márquez

O piloto de testes da Honda, de 31 anos, vai disputar a quinta corrida em 2021.

O alemão Stefan Bradl vai voltar a substituir o espanhol Marc Márquez, seis vezes campeão do mundo de MotoGP, que vai estar ausente por lesão do Grande Prémio do Algarve, no domingo, anunciou esta quarta-feira a Honda.

O piloto de testes da Honda, de 31 anos, vai disputar a quinta corrida em 2021, depois de ter substituído Márquez nas duas primeiras provas do ano, no Qatar, e alinhado ainda em Jerez de la Frontera (Espanha) e em São Marino, ambas como "wild card" (convidado), tendo como melhor resultado o 11.º lugar obtido na prova de abertura do campeonato, no circuito de Losail.

Em 2020, o alemão foi sétimo no Grande Prémio de Portugal, disputado no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, naquela que foi a sua melhor classificação do ano.

Bradl vai fazer equipa com o espanhol Pol Espargaro, após ter alcançado o segundo lugar em São Marino, o seu primeiro pódio na Honda.

"Primeiro que tudo, espero que o Marc esteja a recuperar bem e possa voltar às pistas em breve. Estou ansioso por voltar a correr, porque Portimão é um circuito fantástico, no qual tivemos um bom resultado no final de 2020. Nunca é fácil saltar para a mota, mas já tivemos bons tempos este ano com a mota, entre corridas e testes", explicou Bradl, citado pela equipa nipónica.

O Grande Prémio do Algarve vai ser disputado entre sexta-feira e domingo.

A segunda passagem do ano da categoria "rainha" do motociclismo de velocidade pelo circuito algarvio corresponde à 17.ª e penúltima prova da temporada Mundial, que termina em 14 de novembro, em Valência.