MotoGP: Schumacher vai andar com Williams de F1 no GP de Portugal

Ralf, irmão mais novo de Michael, vai regressar às pistas em Portimão, para exibir um Williams com motor V10 da BMW que debita 945 cavalos

O Grande Prémio Tissot de Portugal, que na próxima semana abrirá o Mundial de MotoGP, no Autódromo do Algarve, vai ter um momento de animação inédito: na pista estará, as antes das corridas com Miguel Oliveira e os seus rivais, um Williams BMW FW25, Fórmula 1 que terá Ralf Schumacher ao volante.

Tendo um motor V10 que debita 945 cavalos de potência às 19 300 rotações por minuto, este Williams ganhou quatro corridas no Mundial de 2003, duas com Juan Pablo Montoya e duas com o irmão mais novo de Michael Schumacher, que pela Ferrari foi campeão nesse ano.

O alemão Ralf Schumacher, agora com 47 anos de idade, terminou a carreira em 2012, despedindo-se com seis vitórias entre 27 pódios. Este será o seu regresso às pistas, acelerando antes das corridas de MotoGP de sábado (sprint race) e domingo.

Este Williams com motor V10 da BMW, já com a evolução FW26, deteve durante 14 anos o recorde de Fórmula 1 mais rápido de sempre, depois de Montoya ter cumprido, em 2004, uma volta de qualificação em Monza à média de 262 km/h.