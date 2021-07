MotoGP: Portimão de novo em vez de Austrália é possibilidade

Dificuldade da Dorna em responder às exigências de segurança sanitárias das autoridades do estado de Victoria podem abrir caminho a nova corrida de Miguel Oliveira (KTM) em casa, a 7 de novembro.

O Autódromo Internacional do Algarve, que acolheu o Mundial de MotoGP pela primeira vez em novembro do ano passado (triunfo de Miguel Oliveira) e foi palco da terceira prova da presente temporada (vitória de Fabio Quartararo), pode acolher de novo o campeonato ainda em 2021, face à grande probabilidade de cancelamento do Grande Prémio da Austrália, segundo avança a revista Speedweek.

Estando o país em confinamento do resto do mundo, perante o aumento do número de casos de covid-19, as autoridades do estado de Victoria exigem à Dorna (promotor) a criação de uma bolha, com trajetos bem definidos entre a pista de Phillip Island e quatro a cinco hotéis. No entanto, a oferta hoteleira da cidade de Cowes, a principal da ilha Phillip com cerca de cinco mil habitantes, devem inviabilizar a corrida prevista para 24 de outubro.

Depois de Assen, o Mundial de MotoGP entrou na pausa de verão, regressando a 8 de agosto, no início de uma passagem a dobrar pelo Red Bull Ring. Portugal, que teve GP a 18 de abril, pode seguir o mesmo caminho da pista austríaca, se voltar a 7 de novembro

De acordo com a publicação, o anúncio do cancelamento pode até acontecer já este fim de semana, obrigando a novas mexidas no calendário, depois de já ter caído o GP do Japão, o dos EUA ter passado para 3 de outubro e o da Argentina estar sem data definida. Como solução, a Speedweek adianta que o GP da Malásia, originalmente a 31 de outubro, poderia ser antecipado uma semana para substituir Phillip Island, abrindo caminho ao regresso de Portimão, a 7 de novembro, para ser a 18.ª das 19 corridas previstas, antecedendo Valência (14/11).