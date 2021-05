MotoGP: penalizações lançaram confusão quanto ao lugar de Miguel Oliveira em Itália

Miguel Oliveira terminou em segundo lugar, passou para terceiro devido a uma penalização, mas voltou à segunda posição.

Miguel Oliveira (KTM) terminou, este domingo, em segundo lugar, no Grande Prémio de Itália, subindo ao pódio pela primeira vez esta época no Mundial de MotoGP, numa corrida que ficou marcada por uma decisão caricata da comissão de corrida.

Primeiro penalizou o piloto português por ter excedido os limites de pista na última volta, fazendo com que descesse de segundo para terceiro lugar e, com isso, Joan Mir subiu à segunda posição.

Demoted one position for exceeding track limits! @_moliveira88 drops to 3rd place but it's still a first podium of the season! #ItalianGP pic.twitter.com/vsuMzAnJ86 - MotoGP™ (@MotoGP) May 30, 2021

No entanto, de seguida, a comissão de corrida também penalizou o piloto espanhol por exceder os limites de pista e ambos voltaram às posições iniciais, com Miguel Oliveira em segundo e Joan Mir em terceiro.

Well, scrap that! @JoanMirOfficial also exceeded track limits and his @_moliveira88's initial positions have been reinstated! #ItalianGP pic.twitter.com/aGehO9nS3d - MotoGP™ (@MotoGP) May 30, 2021

Estas decisões de penalização têm sido contestadas nas redes sociais, levando Ben Spies, antigo piloto de MotoGP, a pedir que se alterem as regras.

They need a jump to clear the green from being on the rumble strip. This rule is ridiculous. - Ben Spies (@BenSpies11) May 30, 2021