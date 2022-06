MotoGP: Miguel Oliveira soma sete pontos e está no top 10 do Mundial

Piloto português foi nono no Grande Prémio da Alemanha.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) subiu hoje ao 10.º lugar do Mundial de MotoGP depois de ter terminado o Grande Prémio da Alemanha, 10.ª prova do Campeonato do Mundo de Velocidade, na nona posição.

Oliveira, que partiu da 14.ª posição, concluiu as 30 voltas ao traçado de Sachsenring a 19,740 segundos do vencedor, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que somou a terceira vitória da temporada, segunda consecutiva.

Quartararo partiu do segundo lugar da grelha e saltou para a liderança logo na primeira curva, não mais cedendo o comando, terminando com 4,939 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Johann Zarco (Ducati), e 8,372 sobre o terceiro classificado, o australiano Jack Miller (Ducati).

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que largou da "pole position", caiu quando perseguia Quartararo, depois de ter sido surpreendido logo na primeira curva.

De fora ficou também o espanhol Joan Mir (Suzuki), quando lutava com Miguel Oliveira pela nona posição.

Já o espanhol Maverick Viñalaes (Aprilia) foi forçado a abandonar quando era quarto classificado, depois de a suspensão traseira da sua mota ter cedido.

Também o espanhol Pol Espargaró (Honda) abandonou com problemas mecânicos.

Jack Miller, que chegou a ser sétimo classificado depois de ter cumprido uma penalização que o obrigou a passar pela "long lap penalty", recuperou até bater o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) na luta pelo degrau mais baixo do pódio.

Com estes resultados, Quartararo cimentou a liderança do campeonato, agora com 172 pontos, mais 34 do que Espargaró, uma vantagem superior à pontuação máxima de uma prova quando está cumprida metade do campeonato.

Miguel Oliveira é, agora, 10.º, com 64 pontos, ultrapassando o espanhol Marc Márquez (Honda), que não correu por estar a recuperar da quarta operação ao braço direito.

A próxima ronda será o GP da Holanda, em Assen, a 26 de junho.