MotoGP: Miguel Oliveira soma mais sete pontos e segue no top 10 do Mundial

Português terminou em nono no Grande Prémio de Assen.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo na nona posição o Grande Prémio de Assen de MotoGP, a 11.ª prova do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, disputada nos Países Baixos.

Oliveira concluiu a corrida a 8,325 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com o também italiano Marco Bezzecchi (Ducati) a conquistar o primeiro pódio da carreira na segunda posição, a 0,444 segundos, e o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 1,209 segundos.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha) caiu duas vezes e abandonou a prova, mas manteve a liderança do Mundial, com 172 pontos e 21 de vantagem sobre Aleix Espargaró, que foi quarto classificado, enquanto Miguel Oliveira, que somou mais sete pontos, segue no 10.º lugar, com 71 totalizados.