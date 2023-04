MotoGP: Miguel Oliveira parte em 15.º para o Grande Prémio das Américas

Fotografia: Getty Images via AFP

Francesco Bagnaia bateu o recorde da pista de Austin e ficou com a pole position

O português Miguel Oliveira parte da 15.ª posição para as duas corridas do Grande Prémio das Américas de MotoGP, em Austin, a Sprint já esta noite (21h00), a principal amanhã (20h00). Da primeira posição vai largar Francesco Bagnaia, campeão mundial.

O piloto da RNF Aprilia não passou da Qualificação 1, na qual as Ducati de Johan Zarco e do líder do Mundial, Marco Bezzecchi, foram mais rápidas.

A última qualificação foi agitada, com quedas de Jack Miller (KTM) e Jorge Martin, mas Bagnaia, que fez depressa uma boa marca, viria a fechar com 2m01s892, novo recorde da pista norte-americana.

Da primeira fila da grelha vão partir ainda Alex Rins, na LCR Honda, e Luca Marini, da VR46 Ducati. Seguem-se Alex Marquez (Gresini Ducati), Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) e Aleix Espargaró (Aprilia).