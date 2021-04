MotoGP: Miguel Oliveira parte do 12.º lugar no Grande Prémio de Doha

O piloto português parte da 12.ª posição no segundo grande prémio da temporada.

Miguel Oliveira (KTM) vai partir este domingo do 12.º lugar no Grande Prémio de Doha, segunda prova do Mundial de MotoG, melhorando assim a qualificação em relação à semana passada, no mesmo Circuito de Losail.

Recorde-se que na primeira corrida do campeonato, o piloto português partiu do 15.º lugar no Grande Prémio do Catar, que se realizou no mesmo circuito deste fim de semana.

O rookie Jorge Martín (Ducati) vai sair da pole position, seguido de Johann Zarco (Ducati) e Maverick Viñales (Yamaha), respetivamente.

Pol Espargaró (Honda) vai partir do 15.º lugar, enquanto Valentino Rossi (Yamaha) não conseguiu ir além da 21.ª posição.