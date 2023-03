MotoGP: Miguel Oliveira já está Portimão para os últimos testes

Piloto português foi recebido na Câmara de Portimão na véspera das últimas afinações, este sábado e domingo.

Portimão já "cheira" a MotoGP e, a duas semanas do Grande Prémio de Portugal, a presidente da Câmara Municipal, Isilda Gomes, recebeu esta sexta-feira alguns dos pilotos que iniciam este sábado, no Autódromo Internacional do Algarve, os últimos testes antes da abertura da época. Miguel Oliveira foi a figura em destaque.

Com o início do Campeonato do Mundo marcado para dia 26, a autarca salientou a visibilidade internacional e o impacto económico do Grande Prémio de Portugal para a região, endereçando votos de sucesso para todos os pilotos, "em especial para o nosso Miguel Oliveira, que bem merece repetir o triunfo de 2020, mas desta vez com o público a encher as bancadas".

O português, que se vai estrear por uma nova equipa, a RNF Aprilia, está entusiasmado com o início de época. "O nosso primeiro teste foi positivo, mas temos melhorias a fazer todos os dias, até me sentir por completo um piloto da Aprilia", disse Miguel Oliveira antes de chegar ao Algarve, fazendo uma confissão: "Quando soube que o campeonato começaria em Portugal, a primeira coisa em que pensei foi ganhar. Esse será um bom desafio, mas ainda temos muito a melhorar. Darei o meu melhor".