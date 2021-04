MotoGP: Miguel Oliveira discreto no primeiro treino do Grande Prémio de Doha

Piloto português da KTM ficou aquém do tempo que fizera há uma semana na mesma pista do Catar.

Aleix Espargaró, com uma Aprilia, foi o mais rápido no primeiro treino livre para o Grande Prémio de Doha, na mesma pista de Losail utilizada há uma semana, tendo as KTM mantido o registo discreto da primeira corrida da temporada.

Miguel Oliveira foi 15.º, a 0.991 segundos do mais rápido, com um registo ligeiramente inferior ao obtido há uma semana no primeiro treino e que lhe valera a décima posição. Nas KTM, o único bom sinal foi dado por Danilo Petrucci, com o sexto registo.

Grande Prémio de Doha

1.º TREINO LIVRE

1.º Aleix Espargaro (Aprilia) 1'54.779s

2.º Alex Rins (Suzuki), 1'54.839s

3.º Maverick Viñales (Yamaha), 1'54.864s

4.º Jorge Martin (Pramac Ducati), 1'55.019s

5.º Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), 1'55.125s

6.º Danilo Petrucci (KTM Tech3), 1'55.263s

7.º Fabio Quartararo (Yamaha), 1'55.303s

8.º Joan Mir (Suzuki), 1'55.349s

9.º Stefan Bradl (Honda), 1'55.393s

10.º Takaaki Nakagami (LCR Honda), 1'55.448s

15.º Miguel Oliveira (Red Bull KTM), 1'55.770s

16.º Brad Binder (Red Bull KTM), 1'55.846s