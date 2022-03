MotoGP: Miguel Oliveira foi 13.º nos treinos livres

Miguel Oliveira no circuito de Losail

Piloto português da KTM deverá ficar de fora da qualificação direta para os 10 melhores, tendo de passar este sábado pela Q1.

Alex Rins, com uma Suzuki, foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio do Catar, que este domingo (15h00 portuguesas) abre a época de MotoGP. Miguel Oliveira foi o melhor piloto da KTM, na 13.ª posição.

Depois de uma espantosa entrada nos primeiros treinos livres, com Brad Binder a ser o mais rápido e Miguel Oliveira o 10.º, as KTM foram superadas no segundo treino livre, que decorreu às 18h00 locais, 15h00 em Lisboa.

Miguel Oliveira foi o melhor da equipa austríaca na sessão (FP2) que deverá ser decisiva para selecionar os 10 mais rápidos para a principal qualificação de sábado - a pista fica em melhores condições com a descida de temperatura -, com a sua 13.ª posição a significar ter de disputar o Q1, para apurar os dois pilotos que também irão ao Q2.

Com uma volta em 1m53,432s, Alex Rins (Suzuki) superou Marc Márquez (Honda) por 35 milésimas, seguindo-se Joan Mir (Suzuki), Jorge Martin (Pramac Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha) no FP2, tendo ficado a seguir, e ainda entre os que deverão passar diretos ao Q2, Jack Miller (Ducati), Aleix Espargaró (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha), Pol Espargaró (Honda) e Francesco Bagnaia (Ducati).

Tendo Oliveira na 13.ª posição, a KTM colocou ainda Brad Binder no 15.º posto e os "rookies" da Tech3 KTM, Raúl Fernandez e Remy Gardner, foram 19.º e 21.º, respetivamente.