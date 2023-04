MotoGP: Miguel Oliveira fez o quinto tempo e vai à qualificação dos melhores em Jerez

Aprilia arrasou no segundo treino livre do GP de Espanha, colocando Aleix Espargaró em primeiro, Maverick Viñales em segundo e Oliveira em quinto, mas com o sétimo tempo no total

Miguel Oliveira conseguiu em Jerez de la Frontera a sua melhor sessão de treinos livres desta época no MotoGP, ao obter o quinto tempo, apurando-se diretamente, e no sétimo lugar, para a segunda qualificação de sábado do Grande Prémio de Espanha, a que terá os 12 mais rápidos.

O segundo treino livre foi liderado pela Aprilia, que a fechar terminou com a surpresa que estava a ser o melhor desempenho do regressado Dani Pedrosa, com uma KTM. A equipa italiana colocou Aleix Espargaró como mais rápido, ficando a seguir Maverick Viñales, praticamente com o mesmo tempo: foi segundo por duas milésimas de segundo!

Miguel Oliveira, embora tendo uma moto do ano passado, acompanhou a melhoria das Aprilia, ficando a 248 milésimas de Espargaró, na quinta posição, atrás ainda de Jack Miller e Johann Zarco. No combinado das duas sessões o piloto português foi sétimo, pois não superou os tempos da manhã de Dani Pedrosa (terceiro no combinado) e Jorge Martin (quarto).

Oliveira fora o quarto mais rápido na qualificação de Portimão, mas teve de passar pela Q1 antes de se juntar aos dez melhores, pois nos treinos de sexta-feira da pista algarvia ficara em 19.º

Segundo treino livre do Grande Prémio de Espanha:

1.º Aleix Espargaró (Aprilia Racing), 1'36.708s

2.º Maverick Viñales (Aprilia Racing) +0.002s

3.º Jack Miller (KTM) +0.127s

4.º Johann Zarco (Pramac Ducati) +0.188s

5.º Miguel Oliveira (RNF Aprilia) +0.248s

6.º Alex Marquez (Gresini Ducati) +0.333s

7.º Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) +0.466s

8.º Francesco Bagnaia (Ducati) +0.525s

9.º Dani Pedrosa (KTM) +0.543s

10.º Luca Marini (VR46 Ducati) +0.568s