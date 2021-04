MotoGP: mau tempo afasta Miguel Oliveira da qualificação 2 em Doha

Português da KTM foi 11.º no terceiro treino livre, mas o vento muito forte impediu todos os pilotos de melhorarem os seus tempos

Miguel Oliveira começou esta tarde por ser quarto no último dos treinos livres que poderia fornecer uma entrada direta na qualificação 2 - a dos 10 mais rápidos - para o Grande Prémio de Doha, mas o mau tempo não permitiu melhorar os tempos de sexta-feira e o português da KTM fechou a sessão no 11.º lugar e fora do apuramento para os melhores lugares da grelha.

O vento forte, que afetou a aderência e a visibilidade, levou até a que quatro pilotos da Ducati não entrassem em pista, sendo um deles Jack Miller, que se apurou para a Q2 como o mais rápido de sexta-feira.

Para a KTM ficou a boa indicação dada por Danilo Petrucci, que com a KTM da Tech3 foi quarto no treino livre 3, atrás de Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Rins e Joan Mir (ambos em Suzuki). Quanto a Oliveira, e depois do bom registo inicial numa pista de Losail cheia de areia, foi descendo até ficar na 11.ª posição, a mesma de sexta-feira.

A qualificação para a definição da grelha de partida inicia-se pelas 18h00 deste sábado.

Classificações após treino livre 3

Apurados para Q2

1.º Jack Miller (Ducati), 1m53.145s

2.º Pecco Bagnaia (Ducati), 1m53.458s

3.º Johann Zarco (Pramac Ducati), 1m53.537s

4.º Fabio Quartararo (Yamaha), 1m53.583s

5.º Jorge Martín (Pramac Ducati), 1m53.593s

6.º Aleix Espargaró (Aprilia), 1m53.646s

7.º Franco Morbidelli (Yamaha SRT), 1m53.699s

8.º Álex Rins (Suzuki), 1m53.713s

9.º Maverick Viñales (Yamaha), 1m53.872s

10.º Stefan Bradl (Honda), 1m53.914s

Apurados para Q1

11.º Miguel Oliveira (Red Bull KTM), 1m53.944s

12.º Danilo Petrucci (KTM Tech3), 1m53.969s

13.º Joan Mir (Suzuki), 1m54.012s

14.º Valentino Rossi (Yamaha SRT), 1m54.112s

15.º Takaaki Nakagami (LCR Honda), 1m54.127s

16.º Álex Márquez (LCR Honda), 1m54.148s

17.º Pol Espargaró (Honda), 1m54.205s

18.º Brad Binder (Red Bull KTM), 1m54.237s

19.º Enea Bastianini (Avintia Ducati), 1m54.516s

20.º Luca Marini (Avintia Ducati), 1m54.680s

21.º Lorenzo Savadori (Aprilia), 1m54.971s

22.º Iker Lecuona (KTM Tech3), 1m55.369s