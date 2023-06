MotoGP: Marco Bezzecchi mais rápido, Oliveira e Marc Márquez caíram

Português era quinto na segunda sessão de treinos livres do GP da Alemanha quando uma queda o fez baixar a 13.º

Marco Bezzecchi, da VR46-Ducati, foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do GP da Alemanha, mas foram as quedas a marcar a tarde no Sachsenring, incluindo uma de Miguel Oliveira, que deixou o piloto português da RNF Aprilia com o 13.º tempo.

Foi uma hora assustadora na pista germânica, com duas bandeiras vermelhas e um total de sete pilotos no chão, dois deles com quedas graves.

O primeiro foi o japonês Takaaki Nakagami, que destruiu a LCR Honda. A pista ficou com gravilha e o treino foi interrompido.

Seguiu-se Raúl Fernández, colega de Oliveira na RNF Aprilia e pouco depois o português. O almadense começara por fazer o melhor tempo e estava na quinta posição quando foi ao chão, para ficar em 13.º no final. Isto significa que Oliveira terá de passar pela Qualificação 1, estando para já de fora dos dez melhores.

O treino ainda ficaria marcado por um momento terrível. Marc Márquez perdeu o controlo da Honda no final da reta da meta e acertou na Ducati de Johann Zarco, que tinha saído das boxes e ainda estava em andamento lento.

Os pilotos não ficaram feridos e ainda finalizaram a sessão, aproveitando a bandeira vermelha para recorrerem às suas segundas motos. Zarco ficou com o 14.º tempo e Márquez com o 18.º