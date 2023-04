MotoGP: Marco Bezzecchi estreia-se a vencer em dia de chuva na Argentina

Ducati dominou por completo a segunda corrida da época, colocando ainda Zarco e Alex Márquez no pódio, depois de Bagnaia ter caído.

Marco Bezzecchi, italiano de 24 anos da VR46, a academia de pilotos de Valentino Rossi, estreou-se a vencer no MotoGP ao dominar um Grande Prémio da Argentina marcado pela muita chuva.

O jovem italiano destacou-se cedo na frente da corrida, ao ultrapassar de imediato Alex Márquez, que partira da pole position. As Ducati estavam mais fortes logo na primeira volta, fatal para Brad Binder, que caiu. O piloto da KTM, que vencera a corrida Sprint de sábado, ainda conseguiu prosseguir, mas já muito atrasado.

A perseguição a Bezzecchi foi liderada por Pecco Bagnaia, que liderava o Mundial, mas também iria ao chão a oito voltas do fim. O segundo lugar ficava de novo para Alex Márquez, até o espanhol ser alcançado e ultrapassado por Johann Zarco numa corrida em que apenas as Ducati foram protagonistas.

Franco Morbidelli, em Yamaha, terminaria em quarto e seria o melhor sem uma das motos italianas, que ainda colocaram Jorge Martin na quinta posição.

O GP da Argentina, com quatro ausentes devido a lesão, estando entre eles Miguel Oliveira, só teve 17 pilotos no final e com Aleix Espargaró, Francesco Bagnaia e Brad Binder muito atrasados.