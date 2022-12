MotoGP: ir ver Miguel Oliveira ao "paddock" do Algarve custará 390 euros

Grande Prémio de Portugal tem à venda 50 bilhetes inéditos, que permitem acesso à zona das equipas e estar mais perto dos pilotos.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que se realizará entre 24 e 26 de março, no Autódromo do Algarve, já abriu a venda de 50 "entradas paddock", que vão permitir estar junto das zonas de hospitalidade das equipas, camiões e "motor-homes", além de valerem um lugar na bancada principal durante os três dias. Inéditos na corrida portuguesa, estes bilhetes custam 390 euros.

Esta é uma de várias iniciativas ligadas ao GP de Portugal, que será o primeiro do calendário de 2023. Nas edições anteriores - ainda com limitações devido à pandemia - não era permitido estar perto dos pilotos.

"Queremos que o GP de Portugal seja uma grande festa e uma celebração do motociclismo. Em conjunto com a Dorna estamos a criar uma série de soluções que temos a certeza serão seguidas por outras organizações no futuro. Este acesso ao paddock faz parte desse leque imenso de actividades", explicou Paulo Pinheiro, CEO da Parkalgar.

Miguel Oliveira, recorde-se, vai fazer no Algarve a estreia pela sua nova equipa, a RNF Aprilia.