MotoGP: grelha de partida fica definida em Portimão este sábado

Redação com Lusa

Português Miguel Oliveira (KTM) ocupa, após a segunda sessão de treinos, o nono lugar.

A grelha de partida para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, terceira prova do Mundial de motociclismo de velocidade, fica este sábado definida, na qualificação, a partir das 14:10, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

A primeira ronda de qualificação para a 16.ª edição do Grande Prémio de Portugal segue-se à terceira sessão de treinos livres das três categorias (Moto3, Moto2 e MotoGP).

Os tempos alcançados nessas sessões, em conjugação com os da segunda sessão, disputada na sexta-feira, apuram os 10 mais rápidos diretamente para a segunda fase da qualificação, a Q2. Os restantes devem passar pela Q1, na qual os dois mais rápidos garantem um lugar na fase seguinte.

O português Miguel Oliveira (KTM), vencedor da corrida disputada no Algarve em 2020, após partir da pole position, ocupa, após a segunda sessão de treinos o nono lugar, com o tempo de 1.40,592 minutos, a 0,726 segundos do italiano Franscesco Bagnaia (Ducati), que foi o mais rápido na sexta-feira.

Após duas etapas, o Mundial é liderado pelo francês Johann Zarco (Ducati), com 40 pontos, mais quatro do que o compatriota Fabio Quartararo e do que o espanhol Maverick Viñales, ambos em Yamaha.

Miguel Oliveira segue no 14.º posto, com quatro pontos.

A 16.ª edição do Grande Prémio de Portugal marca o regresso à competição do espanhol Marc Márquez (Honda), após praticamente um ano de ausência devido a lesão, tendo o catalão alcançado o sexto melhor registo no primeiro dia de treinos.