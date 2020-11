MotoGP: falha o Grande Prémio da Europa devido a quarentena

Iker Lecuona em quarentena depois de estar em contacto com um infetado.

O espanhol Iker Lecuona vai falhar o Grande Prémio da Europa de MotoGP, no domingo, devido ao contacto com infetado com o novo coronavírus, anunciou a KTM Tech3, que vai estar apenas representada por Miguel Oliveira em Valência.

"Estamos muito tristes por anunciar que o Iker Lecuona não vai participar no Grande Prémio da Europa, este fim de semana. Até agora, ele testou negativo [ao novo coronavírus], mas o seu irmão, que é também seu colaborador, está infetado e as autoridades andorranas consideraram-no um "caso de contacto", afirmou Hervé Poncharal, diretor-geral da KTM Tech3.

Lecuona, de 20 anos, vive com o irmão em Andorra, e vai ser novamente testado hoje, sendo certo que não vai disputar a 12.ª e antepenúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade, entre sexta-feira e domingo, no circuito Ricardo Tormo, em Valência.

"Mesmo que ele teste negativo, outra vez, ele tem de permanecer em quarentena, sem sair da sua casa, em Andorra, por 10 dias", detalhou a Tech3.

Poncharal aponta já ao segundo Grande Prémio a disputar em Valência, marcado para 15 de novembro: "O plano é realizar outro teste na próxima quarta-feira e, se for negativo, vai poder viajar para Valência e disputar o Grande Prémio da Comunidade Valenciana".

"Não nos podemos esquecer que este era o seu Grande Prémio em "casa" e a equipa estava muito esperançada nestas duas corridas. Mas este é o mundo atual (...). Esperamos que tudo volte ao normal na próxima semana. Claro que, nesta corrida, não vamos substituí-lo, e a totalidade da equipa Red Bull KTM Tech3 vai concentrar-se num só piloto, Miguel Oliveira", vincou Poncharal.

Miguel Oliveira soma 79 pontos e ocupa o 10.º lugar do Mundial de MotoGP, que é liderado pelo espanhol Joan Mir (Suzuki), com 137, mais 14 do que o francês Fabio Quartararo (Yamaha). Lecuona segue no 17.º lugar, com 27.