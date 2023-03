MotoGP: equipa de Miguel Oliveira tem mais dois patrocinadores

RNF Aprilia adiou a apresentação para a próxima segunda-feira para poder mostrar os apoios de Castrol e Sterilgarda Alimenti.

A nova equipa de Miguel Oliveira, CryptoData RNF Aprilia, deveria ter sido apresentada ontem, mas a cerimónia, a ter lugar no Estoril, foi adiada para segunda-feira, tendo transmissão online a partir das 17h00. Nos dois últimos dias percebeu-se o motivo: a formação dirigida pelo malaio Razlan Razali tem dois novos patrocinadores, a Castrol e a Sterilgarda Alimenti.

A empresa italiana de laticínios estava há muito ligada a Max Biaggi e patrocinava a sua equipa de Moto3, dando agora o salto para o MotoGP, enquanto a Castrol será o primeiro fabricante de lubrificantes na equipa de Razali desde a saída da Petronas, em 2021.

O abandono da petrolífera malaia teve influência no declínio da RNF, criada em 2014 como Sepang Racing, sendo campeã de Moto3 e Moto2, para atingir o auge em 2020, com Franco Morbidelli e Fabio Quartararo a somarem seis vitórias. A época passada, de orçamento mais baixo e resultados fracos, acabou com a troca da Yamaha pela Aprilia.

"Estamos felizes por ter uma parceria com a Castrol, que fornecerá lubrificantes e gasolina", disse ontem Razali, que para já terá a empresa britânica num apoio mais técnico, mas vê o futuro da equipa, que passou a ter a romena CryptoData como acionista, além de principal patrocinadora, mais desafogado.

Faltam os resultados, missão em que Miguel Oliveira desempenhará o principal papel - acompanhado do espanhol Raúl Fernandez, já a partir do dia 24, em Portimão.