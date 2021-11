MotoGP em Portugal: Rossi despede-se como rei nas pistas lusas

Italiano já demonstrou o seu poderio no nosso país

O italiano Valentino Rossi vai despedir-se no domingo das pistas portuguesas, onde confirmou o estatuto de "rei" da principal categoria do motociclismo de velocidade, com cinco vitórias em 16 participações.

O primeiro triunfo de Rossi em Portugal remonta a nove de setembro de 2001, aos comandos de uma Honda, quando se impôs ao compatriota Loris Capirossi, reforçando, na altura, a liderança da classificação de pilotos, face ao também italiano Max Biaggi, que não foi além do quinto lugar no Estoril, onde sofreu uma queda.

Foi no percurso para o primeiro dos cinco títulos mundiais consecutivos e dos sete no total que "Il Dottore" subiu ao lugar mais alto do pódio, depois de, na estreia, em 2000, ter ficado em terceiro, atrás do australiano Garry McCoy.

Após duas provas de 500cc, iniciou-se a era MotoGP e Rossi foi implacável, ao vencer as três corridas seguintes, a primeira folgadamente frente ao espanhol Carlos Checa, as outras duas de forma mais apertada, face a Biaggi, em 2003, e ao japonês Makoto Tamada, em 2004.

Depois, Rossi foi segundo em 2005, atrás do então já veterano brasileiro Alex Barros, que conseguiu no Estoril a sua última vitória em MotoGP, e novamente no ano seguinte, numa derrota tangencial que entrou para a história da modalidade.

O espanhol Toni Elias bateu Rossi por dois milésimos de segundo, naquela que é a menor diferença de sempre entre primeiro e segundo classificados em MotoGP.

Esta derrota foi decisiva na luta pelo cetro de 2006, conquistado na prova seguinte pelo malogrado Nicky Hayden (Honda), no encerramento da temporada, em Valência, onde o norte-americano recuperou os oito pontos de atraso que tinha para Rossi - conquistou 16 com o terceiro lugar, enquanto o italiano somou apenas três, com o 13.º posto.

Este ano, já após o anúncio do fim da carreira, Elias afirmou que Rossi nunca lhe perdoou essa vitória...uma versão contrariada ou explicada pelo italiano.

"Eu não fiquei incomodado porque me ganhou em Portugal em 2006, mas sim porque me derrubou na primeira curva do Grande Prémio de Espanha. Nesse ano, Jerez foi a primeira corrida do ano e fez-me perder pontos e, provavelmente, também o campeonato", referiu Rossi, que terminou o Mundial a cinco pontos de Hayden.

No ano seguinte, voltou a ser batido na corrida pelo título mundial, ficando em terceiro, atrás do campeão, o australiano Casey Stoner, e do espanhol Dani Pedrosa, na perfeita inversão do pódio da corrida disputada no autódromo do Estoril, onde Rossi somou o seu quinto e último triunfo em Portugal.

Nas outras cinco corridas disputadas no circuito cascalense, o carismático piloto italiano subiu duas vezes ao pódio -segundo em 2010 e terceiro em 2008 - e andou, mais ou menos, próximo nas restantes, com o quarto posto em 2009, o quinto em 2011 e o sétimo em 2012.

Pior desempenho demonstrou no regresso da categoria rainha a Portugal, no novo palco, o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), onde não foi além do 12.º lugar na estreia, em 2020, tendo desistido devido a uma queda na primeira prova disputada em Portimão este ano, em 18 de abril.

Mesmo assim, os cinco triunfos alcançados no início da década de 2000 permitem-lhe deixar a competição, aos 42 anos, não só como "rei" do campeonato mas também das corridas em Portugal, com mais duas vitórias do que o já retirado espanhol Jorge Lorenzo.

O Grande Prémio do Algarve, 17.ª e penúltima prova do Mundial de MotoGP, vai ser disputado no domingo, naquela que vai ser a 17.ª corrida lusa na competição. Rossi só falhou o primeiro e o único disputado fora do território nacional, em Jarama, nos arredores de Madrid, em 1987, quando o norte-americano Eddie Lawson inaugurou o historial luso.