MotoGP: corrida em Aragão mantém-se no calendário até 2026

Mundial de MotoGP voltará ao circuito espanhol entre 16 e 18 de setembro.

Um acordo assinado entre a Dorna Sports e a Motorland de Aragão definiu que o Grande Prémio local irá permanecer no calendário do Mundial de MotoGP por mais quatro anos (até 2026). A extensão do contrato foi assinada esta terça-feira.

"Estamos muito felizes. Nos dois anos muito difíceis por que passámos, a presença de Aragão e a sua ajuda para fazer dois Grandes Prémios em 2020 e 2021 foi muito importante para poder seguir em frente. Vamos estar em Aragão até Aragão querer. Quisémos sempre estar em Aragão", disse o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta.

O circuito espanhol de Aragão recebeu um Grande Prémio de MotoGP pela primeira vez em 2010. O Mundial de MotoGP lá regressará entre 16 e 18 de setembro.