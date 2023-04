MotoGP: Brad Binder "sprinta" de 15.º para a vitória na Argentina

Sul-africano da KTM fez uma corrida inacreditável na Argentina triunfando nas 12 voltas à frente dos jovens da equipa de Rossi.

Uma partida extraordinária e um ataque certeiro nas primeiras voltas permitiu a Brad Binder dar à KTM a primeira vitória da época em MotoGP, na corrida Sprint do Grande Prémio da Argentina. Marco Bezzecchi e Luca Marini, ambos com as Ducati da VR46, ocuparam as restantes posições do pódio.

Numa corrida sem Miguel Oliveira, um dos quatro lesionados que não correm em Termas de Rio Hondo, foi Alex Márquez a conseguir a pole, com uma Gresini-Ducati, mas logo na partida foi atacado pela Yamaha de Franco Morbidelli.

Mas todos seriam batidos por Brad Binder, que partiu que nem um foguete da 15.ª posição, era terceiro na primeira volta, passou Márquez na segunda e Morbidelli na terceira.

O final foi com o sul-africano à defesa, pois Bezzecchi, depois de passar o colega Marini, aproximou-se da KTM e tentou tudo para passar, sem êxito.

O Mundial continua a ser liderado por Pecco Bagnaia, que este domingo partirá da terceira posição para o Grande Prémio da Argentina (18h00, Sport TV4), atrás de Alex Márquez e Marco Bezzecchi.