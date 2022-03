MotoGP: Bastianini vence no Catar e assume a liderança do Mundial de 2022

Italiano (Gresini), que conseguiu a sétima vitória da carreira, ascendeu à liderança a quatro voltas do fim da corrida inaugural da época. Miguel Oliveira abandonou após queda

Enea Bastianini, piloto italiano da Gresini Racing Team, começou a época de 2022 com um triunfo no Grande Prémio do Catar, ao terminar no primeiro lugar de uma corrida na qual Miguel Oliveira (KTM) abandonou após sofrer uma queda.

Brad Binder, colega de equipa de Miguel Oliveira, terminou no segundo lugar e Pol Espargaró (Honda) ficou no terceiro posto. O piloto espanhol esteve grande parte do tempo na frente da corrida, mas foi ultrapassado a quatro voltas do fim.

Bastianini, que conseguiu a sétima vitória na carreira, ocupa, assim, a liderança da classificação geral do Mundial de 2022 de MotoGP, com 25 pontos, mais cinco do que Binder e nove do que Espargaró.

O piloto italiano cumpriu as 22 voltas do traçado catari em 42.13,198 minutos, deixando Binder a 0,346 segundos e Espargaró a 1,351 segundos de distância.

A primeira corrida desta época ficou marcada pela queda e consequente abandono de seis pilotos: Martín (Ducati), Bagnaia (Ducati), Miguel Oliveira (KTM), Márquez (Honda), Bezzechi (Ducati) e Miller (Ducati).

O piloto português, que partiu da 14.ª posição, não sofreu ferimentos no acidente, ocorrido a 12 voltas do fim, pouco depois de ter ultrapassado dois adversários, rodando no 11.º posto, o melhor que, de resto, conseguiu alcançar no Catar.

O campeão em título, Fábio Quartararo, não foi além de um nono lugar no GP do Catar.