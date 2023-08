MotoGP: num dia dominado pela Aprilia, Miguel Oliveira falhou passagem direta à qualificação

Português falhou a passagem direta à qualificação dos dez melhores para o Grande Prémio da Grã-Bretanha

Aleix Espargaró surpreendeu as Ducati, que tinham dominado o primeiro treino para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, e colocou uma Aprilia no topo da classificação do primeiro dia em Silverstone, tendo Miguel Oliveira terminado com o 14.º registo.

A Ducati tinha revelado durante a manhã a habitual velocidade da primeira metade da época, ficando com os quatro melhores tempos e Marco Bezzecchi no topo. Mas o jovem da VR46 caiu durante o segundo treino, conseguindo apenas ficar com o sétimo tempo e passar mesmo assim direto à Qualificação 2 deste sábado.

O mesmo não aconteceu com Miguel Oliveira. Sendo 17.º de manhã, a 1,879 segundos de Bezzecchi, o piloto da RNF Aprilia melhorou bastante no segundo treino, mas para fazer o 14.º tempo, a 1,482 segundos dos 1m58,183s de Aleix Espargaró.

A passagem direta à Q2, além da Aprilia do espanhol, foi para Jorge Martin (Pramac Ducati), Brad Binder (KTM) , Maverick Viñales (Aprilia), Johann Zarco (Pramac Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (VR46 Ducati), Jack Miller (KTM), Luca Marini (VR46 Ducati) e Alex Márquez (Gresini Ducati), pela ordem indicada.