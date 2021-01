MotoGP: Agência Mundial Antidopagem vai proibir GP da Rússia

Riders take off for the MotoGP race during the Valencia Grand Prix at the Ricardo Tormo circuit in Valencia on November 15, 2020. (Photo by LLUIS GENE / AFP)

Portugal já entrou no calendário deste ano e a corrida de Igora seria a solução para julho

A Dorna, organizadora do MotoGP, recebeu mais um dissabor relativamente a um calendário que pretendia com 20 corridas, pois a Agência Mundial Antidopagem (AMA) não vai permitir a realização do Grande Prémio da Rússia, que deveria ser anunciado como substituto do já anulado na República Checa.

A Rússia está, depois de a AMA ter ganho o processo no Tribunal Arbitral do Desporto, impedida de receber competições com o estatuto de campeonato mundial até ao final de 2022. Isto inclui os desportos motorizados e neste momento a Federação Mundial de Motociclismo (FIM) ainda não foi autorizada a realizar o Mundial de motos no gelo (Ice Speedway), que será no próximo mês.

Os Mundiais de motocrosse e de superbike também deverão perder as suas provas e Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, já admitiu ao "Speedweek" que "se a situação não mudar, não poderemos ter a prova na Rússia".

O Grande Prémio que iria ser anunciado estava previsto para o circuito de Igora, que está em obras e ainda não foi homologado.

O MotoGP irá arrancar a 28 de março, em Doha, no Catar, onde haverá uma segunda corrida a 4 de abril. Irá seguir-se outra novidade, o Grande Prémio de Portugal, no Autódromo do Algarve, a 18 de abril.