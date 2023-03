MotoGP: 22 é o número mágico da época. Saiba porquê

Há novas regras e um recorde incrível de 42 corridas

A nova época de MotoGP vai ter um recorde de 21 Grandes Prémios e duplicá-lo ao ter um total de 42 corridas, pois em todos os fins de semanas haverá a "corrida sprint", no sábado, com 12 voltas. A principal, no domingo, tem 25 voltas.

A corrida sprint vai dar 12 pontos ao vencedor e premiará os classificados até ao nono lugar (12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto), enquanto a de domingo manterá o sistema, de pontos para os 15 primeiros e 25, 20 e 16 pontos para os três que forem ao pódio.

Haverá ainda várias alterações técnicas e uma curiosidade, ligada ao número 22.

Com a saída da Suzuki, Portimão está a receber 11 equipas, com um total de 22 pilotos. Só existirá um rookie - esse prémio já está atribuído -, Augusto Fernández, da GasGas-Tech3. A moto da equipa é na realidade a KTM RC16.

Mas registe outras curiosidades. Os tanques de gasolina dos protótipos de duas rodas estão limitados a 22 litros.

Cada piloto só terá direito a 22 pneus slicks por corrida, dez dianteiros e 12 traseiros. São da Michelin e para o pneu traseiro as escolhas são apenas duas: sete pneus macios e cinco médios. Para a pista molhada há 13 pneus de chuva, seis dianteiros e sete traseiros.