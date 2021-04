Gabriel Rodrigo, que tinha sido o piloto mais rápido nos treinos de sexta-feira, teve o segundo melhor tempo.

Andrea Migno (Honda) terminou a terceira sessão de treinos livres de Moto3, do Grande Prémio de Portugal, com o melhor tempo (1:48.214), seguido de Gabriel Rodrigo (Honda), com 1:48.266, e Jaume Masia (KTM), com 1:48.321.

O atual líder do campeonato, Pedro Acosta (KTM), terminou com o quarto melhor tempo, com 1:48.334.

Confira a lista de pilotos que passaram à Qualificação 2:

1. Andrea Migno

2. Gabriel Rodrigo

3. Jaume Masia

4. Pedro Acosta

5. Darryn Binder

6. Jeremy Alcoba

7. Dennis Foggia

8. Niccolò Antonelli

9. Tatsuki Suzuki

10. Sergio Garcia

11. Xavier Artigas

12. Deniz Oncu

13. John McPhee

14. Filip Salac