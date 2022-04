Moto2: vitória norte-americana numa acidentada corrida em Portimão

Joe Roberts (Italtrans) venceu no Algarve em Moto2 e tem uma curiosidade: já morou em Portugal.

O piloto norte-americano Joe Roberts (Italtrans) venceu uma acidentada corrida de Moto2 do Grande Prémio de Portugal de velocidade em motociclismo, que foi interrompida à nona volta após uma queda coletiva.

Roberts, que chegou a morar em Portugal em 2021, em Aljezur, concluiu as sete voltas da segunda parte da prova em 12.09,757 minutos, deixando o italiano Celestino Vietti (Mooney VR46) em segundo, a 2,818 segundos e o espanhol Jorge Navarro (Flexbox) em terceiro, a 2,991.

A prova portuguesa ficou marcada por uma queda coletiva, que envolveu oito pilotos, à nona volta, quando começaram a cair algumas gotas de chuva que provocaram um efeito dominó.

O espanhol Aron Canet (Flexbox) liderava quando caiu na segunda curva, seguiram-se Cameron Bombier (American Racing), Augusto Fernandez (Ajo KTM), Tony Arbolino (Marc VDS) e Somkiat Chantra (Honda), e, depois, Albert Arenas (GasGas), Sam Lowes (Marc VDS) e Simone Corsi (MV Agusta).

Na confusão, os pilotos corriam para se desviar das motas em movimento, sendo que duas delas chocaram e incendiaram-se.

Pouco depois, acabariam por cair também Pedro Acosta (Ajo KTM), Ai Ogura (Honda) e Zonta Van Den Goorbergh (RW Racing).

De acordo com os regulamentos, os pilotos tinham cinco minutos para chegar ao pitlane, onde estão as boxes, mas estes 11 não conseguiram cumprir esse horário e acabaram por ser excluídos da segunda parte da corrida, que teve apenas sete voltas, apesar dos protestos das equipas.

O norte-americano Jake Dixon (GasGas) caiu logo após o recomeço, quando liderava, deixando o comando entregue ao compatriota Joe Roberts, que aguentou o comando até final.

O piloto de 24 anos somou a primeira vitória da carreira, tornando-se o primeiro norte-americano a vencer na categoria intermédia em 30 anos. O último tinha sido John Kocinski, em 1990, na África do Sul, última prova dessa temporada.

Esta foi "uma vitória especial" para Joe Roberts, que morou em Portugal em 2021, antes de se ter mudado para Barcelona.

"Regressei a Barcelona, mas adoro Portugal. Até vou ficar cá mais uns dias, pois adoro o Algarve. Já no ano passado, tive aqui uma boa corrida [foi quarto]. O facto de ter conseguido aqui a primeira vitória deixa-me feliz", confessou o piloto norte-americano.

Joe Roberts admite que "as últimas duas voltas foram muito difíceis", pois "nem queria acreditar" que estava na liderança.

Devido a esse nervosismo, cometeu "muitos erros". "Durante o fim de semana, caí sempre na última volta das sessões. Pensei que estava amaldiçoado", brincou.

Agora, espera que tenha sido "a primeira de muitas" vitórias e que possa ser "uma inspiração para os mais novos".

Com todos estes incidentes, 14 pilotos não terminaram a corrida enquanto o italiano Lorenzo della Porta (Italtrans) nem sequer arrancou por se ter lesionado no sábado.

No campeonato, Vietti assumiu o comando, com 90 pontos, enquanto Ai Ogura é segundo, com 56. Joe Roberts é, agora, quarto, com 49, os mesmos de Aron Canet.

A próxima ronda disputa-se já no domingo, na pista espanhola de Jerez de la Frontera.