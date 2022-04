Moto GP: Miguel Oliveira em 5.º lugar, Quartararo vence o Grande Prémio de Portugal

O piloto português Miguel Oliveira terminou na quinta posição, em Portimão. Fabio Quartararo venceu a corrida.

Fabio Quartararo (Yamaha) venceu, este domingo, o Grande Prémio de Portugal, de MotoGP, depois de se ter destacado na liderança da corrida desde a primeira volta.

Miguel Oliveira (KTM) cruzou a meta na quinta posição, depois de um bom arranque em que subiu de 11.º para a 7.ª posição ainda na primeira volta. Com este resultado, o piloto português é agora 8.º classificado no Campeonato do Mundo de MotoGP.

Johann Zarco (Ducati) cruzou a meta em segundo, tendo Aleix Espargaró (Aprilia) fechado o pódio, depois de Jack Miller (Ducati) ter caído e levado com ele Joan Mir (Suzuki) quando os dois pilotos lutavam pela terceira posição.

O quarto classificado foi Álex Rins (Suzuki). Já Marc Márquez (Honda) cruzou a meta na 6.ª posição.

Depois do Grande Prémio de Portugal segue-se agora o Grande Prémio de Espanha, no dia 1 de maio, em Jerez de la Frontera.