Moto GP: Jorge Martin vence corrida sprint do GP de França

Martin, que partiu da quinta posição da grelha, cortou a meta com o tempo de 19.59,037 minutos, deixando o sul-africano Brad Binder (KTM) na segunda posição, a 1,840 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,632 segundos

O piloto espanhol Jorge Martin (Ducati) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio de França, quinta ronda do Mundial de MotoGP, que não contou com o português Miguel Oliveira (Aprilia), por lesão.

Martin, que partiu da quinta posição da grelha, cortou a meta com o tempo de 19.59,037 minutos, deixando o sul-africano Brad Binder (KTM) na segunda posição, a 1,840 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,632 segundos.

Martin chegou à liderança à terceira volta desta corrida mais curta, uma das novidades desta temporada, cavando uma distância segura para o resto da concorrência.

Esta foi a primeira vitória do piloto espanhol numa corrida sprint, depois de em 2022 ter vencido o GP da Estíria.

Francesco Bagnaia, líder do campeonato à partida desta corrida, a 1000.ª do campeonato, demorou a colocar os pneus duros à temperatura ideal e foi perdendo posições, sobretudo depois de um toque com o espanhol Marc Márquez (Honda), que partia ao seu lado, do segundo lugar da grelha.

Bagnaia chegou a baixar ao quinto lugar, mas viria a recuperar um lugar de pódio a quatro voltas do fim desta corrida mais curta, que serve de aperitivo para a prova principal, disputada aos domingos.

No entanto, o atual campeão mundial recuperou o foco e o ritmo, ultrapassando o compatriota Luca Marini (Ducati) e Márquez.

"Faltaram algumas voltas", disse, no final, pois ainda se aproximou de Brad Binder, que tinha ultrapassado "Pecco" Bagnaia e Marc Márquez de uma só vez.

O piloto da KTM acabou por segurar o degrau intermédio do pódio e ascendeu à segunda posição do campeonato.

O líder continua a ser Bagnaia, mas agora com 94 pontos, contra os 71 de Binder.

O italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que este sábado foi apenas sétimo, baixou ao terceiro lugar, com 68.

Pelo caminho ficou o australiano Jack Miller (KTM), que caiu na primeira volta, quando era terceiro.

Miguel Oliveira não participou nesta prova devido a uma lesão no ombro esquerdo sofrida na prova anterior, o GP de Espanha.

Domingo disputa-se a corrida principal.