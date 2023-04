Moto GP: Grande Prémio do Cazaquistão não se vai realizar

Cancelado Grande Prémio do Cazaquistão de MotoGP por falta de homologação do circuito.

O Grande Prémio do Cazaquistão de MotoGP foi cancelado por falta de homologação do circuito, ficando o Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade de 2023 reduzido a 20 corridas, anunciou esta quarta-feira a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

A corrida cazaque, marcada para 9 de julho, estava prevista para ser a nona de 21 etapas do Mundial, mas foi cancelada, por falta de homologação do circuito de Sokol - a prova integrava o calendário condicionada a essa autorização.

"Os trabalhos em curso de homologação do circuito, aliados aos atuais desafios operacionais globais, obrigaram ao cancelamento do evento em 2023. O MotoGP espera visitar o circuito internacional de Sokol em 2024, para dar as boas-vindas ao país no calendário", lê-se no comunicado conjunto da FIM e da Dorna, promotora do campeonato.

O Cazaquistão, que assinou um contrato por cinco anos com o MotoGP, deveria tornar-se este ano no 30.º país a acolher a competição, em Sokol, nos arredores de Almaty, a maior cidade daquele país asiático.

O mesmo comunicado de hoje confirma que a corrida cazaque "não vai ser substituída em 2023".

Até agora foram disputadas três etapas do Mundial de MotoGP de 2023, incluindo o Grande Prémio de Portugal, em 26 de março, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, onde venceu o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

O também italiano Marco Bezzecchi (Ducati) lidera a classificação de pilotos, com 64 pontos, mais 11 do que Bagnaia, enquanto Miguel Oliveira (Aprilia) segue no 14.º lugar, com 16, graças ao quinto lugar alcançado no Grande Prémio das Américas, depois de ter sofrido uma queda na corrida portuguesa e ter falhado a etapa argentina por lesão.

Calendário do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023:

N.º Data Grande Prémio Circuito

1. 26 mar Portugal Portimão

2. 02 abr Argentina Termas de Rio Hondo

3. 16 abr Américas Austin, EUA

4. 30 abr Espanha Jerez de la Frontera

5. 14 mai França Le Mans

6. 11 jun Itália Mugello

7. 18 jun Alemanha Sachsenring

8. 25 jun Países Baixos Assen

9. 06 ago Grã-Bretanha Silverstone

10. 20 ago Áustria Red Bull Ring, Spielberg

11. 03 set Catalunha Barcelona, Esp

12. 10 set San Marino Misano-Marco Simoncelli, Ita

13. 24 set Índia Greater Noida

14. 01 out Japão Motegi

15. 15 out Indonésia Mandalika

16. 22 out Austrália Philip Island

17. 29 out Tailândia Buriran

18. 12 nov Malásia Sepang

19. 19 nov Qatar Losail

20. 26 nov Comunidade Valenciana Ricardo Tormo, Valência, Esp