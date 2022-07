Moto GP: Bagnaia despista-se de madrugada e acusa álcool no sangue

Vice-campeão mundial em 2021 teve acidente em Ibiza

Francesco Bagnaia, quarto na classificação do mundial de Moto GP e vice-campeão em 2021, sofreu um acidente de viação em Ibiza e acusou 0,87 no teste de alcoolémia, bem acima do legalmente permitido.

O piloto italiano da Ducati, de 25 anos, encontra-se de férias na ilha espanhola enquanto não recomeça a competição.

O acidente foi às cinco da manhã, mas não teve consequências de maior. A Guardia Civil e a polícia local tomaram conta da ocorrência.