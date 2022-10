Morreu Victor Steeman, vítima de acidente na Corrida de SuperSport300 em Portimão

Piloto francês ficou gravemente ferido e não resistiu

O piloto francês Victor Steeman, que ficou gravemente ferido no sábado num acidente durante a corrida de SuperSport300 do Mundial de Superbike, morreu na terça-feira, anunciou a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Em comunicado, a FIM, juntamente com a WorldSBK paddock e o Autódromo Internacional do Algarve, expressam os seus sentimentos com a morte do jovem piloto, de 22 anos, que ficou três dias internado em estado crítico, após ter sido atingido na cabeça por outro corredor na sequência de uma queda da sua moto na última curva do Autódromo Internacional do Algarve.

A corrida de SuperSport300 do Mundial de Superbike foi interrompida na terceira volta, depois do acidente que envolveu, além de Victor Seeman, o espanhol Gonzalez Perez, ambos em Kawasaki Ninja 400 e que seguiam na altura a meio do 'pelotão' liderado pelo alemão Dirk Geiger.

Na sua nota, a FIM dá conta de uma mensagem da família de Steeman: "Uma coisa que sempre receamos ao sermos pais de pilotos de motociclismo aconteceu agora. O nosso Victor não conseguiu vencer a sua última corrida. Apesar da dor insuportável e do pesar, temos muito orgulho em ter partilhado com vocês o nosso herói, que, ao morrer, salvou outras cinco pessoas, doando os seus órgãos. Queremos agradecer a todos pela forma como viveram connosco os últimos dias. Vamos sentir uma saudade enorme do Victor".

