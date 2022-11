MMP vence 24 Horas de Fronteira, Marco Pereira vice na categoria T3

Redação com Lusa

Marco Pereira conseguiu o segundo lugar com um Can-Am da categoria T3, integrado na formação do belga Sébastien Guyette.

A equipa francesa da MMP venceu este domingo as 24 horas de Fronteira, em todo-o-terreno, com os pilotos Laurent Poletti, Franck Cuisinier, Ronald Basso e Adrien Favarel.

Este foi o segundo triunfo para Poletti na prova lusa, que já tinha conquistado em 2005.

O português Marco Pereira conseguiu o segundo lugar com um Can-Am da categoria T3, integrado na formação do belga Sébastien Guyette, que também incluiu Antoine Vitse e Olivier Devos. A Toyota Hilux da família Reis também subiu ao pódio de Fronteira, com Avelino Reis, Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva.

A prova lusa contou com 65 carros e 300 pilotos, com a organização, a cargo do Automóvel Clube Português (ACP), a enaltecer a presença de "muito público".

"Foi uma corrida muito boa e o carro esteve simplesmente perfeito, sem registar um único problema. Parabéns à MMP", afirmou Laurent Poletti, que já participou 16 vezes nas 24 Horas TT de Fronteira.

Já o segundo classificado contou com um português entre os pilotos que dividiram os turnos de condução.

"Nunca tinha feito as 24 Horas, apenas as 4 Horas SSV, por isso é um resultado de sonho", apontou Marco Pereira, que foi convidado por Guyette para integrar a equipa belga, confessando que "a noite foi difícil", pois nunca tinha corrido nestas condições, destacou Marco Pereira, que venceu a categoria T3.

O quarto lugar ficou para outra equipa totalmente portuguesa, formada por Amândio Alves, João Silva, Rogério Reis e Márcio Reis, com mais um protótipo da francesa MMP.

O top 5 em Fronteira ficou completo com o Can-Am de Jorge Cardoso, Marco Cardoso, Alexandre Cardoso e João Oliveira.

Na categoria Promoção C, a vitória sorriu ao SEAT de Ismael Margarido, André Serrano, Filipe Galveias e Dino Canha, o mesmo acontecendo na Promoção A ao Suzuki Vitara de Joaquim Seiça, Paulo Soares, Luís Pedro Alves e Gonçalo Fernandes, e na Promoção B ao Citroën AX de Manuel Barreto, Rodrigo Daniel, Hugo Batista e João Paulo Oliveira.

O triunfo nos T2 ficou para os belgas Pieter Backere, Julien Demuynck, Pieter Cracco e Steve Backere (Isuzu D-Max), enquanto nos SSV do grupo T4, os vencedores foram Pascal Rollet, Delphine Crosse e Christophe Girard, num Can-Am.

Carla Gameiro, Cristela Marto, Paula Marto e Sílvia Reis formaram a equipa que arrecadou o troféu feminino, na segunda participação ao volante do Suzuky Jimny.